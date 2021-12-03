Бой Дмитрия Бивола 11 декабря покажут «Первый канал» и DAZN

Поединок чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола против Умара Саламова в прямом эфире покажут «Первый канал» и стриминговая платформа DAZN. Бой станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions, который пройдет 11 декабря в Екатеринбурге на площадке КРК «Уралец».

Дмитрий Бивол владеет титулом WBA с 2017 года и провел уже семь успешных защит, однако впервые он будет защищать пояс в России. Начало главного боя вечера планируется ориентировочно на 00:45 местного времени (22:45 мск).