Поединок между Головкиным и Муратой был перенесен на 2022 год

Бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и представителем Японии Ретой Муратой в этом году не состоится.

Как сообщает ESPN, первоначально очный поединок спортсменов должен был пройти 29 декабря в городе Сайтама. Однако в связи с появлением нового штамма коронавируса, а именно «омикрона», Япония закрыла свои границы для иностранных граждан.

По информации источника, бой был перенесен на 2022 год и должен состоится также в Японии, но о дате предполагаемого поединка пока не сообщается.

Добавим, что в своей карьере Головкин одержал 41 победу и потерпел одно поражение. Один бой с его участием завершился вничью. В данный момент Геннадий владеет титулами IBF и IBO в среднем весе. Что касается Мураты, то 35-летний боксер является чемпионом мира по версии WBA в средней весовой категории. На счету японца 16 побед и два поражения.