Бой Гассиева с украинцем Руденко перенесен из-за травмы россиянина

Российский боксер Мурат Гассиев сообщил, что его поединок с украинцем Андреем Руденко отложен из-за травмы руки.

«Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень... Я травмировал руку и по этой причине поединок, который планировался на 25 декабря, будет перенесен на другую дату. Я не унываю - немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою», - написал Гассиев в своем инстаграме.

Добавим, что 28-летний Гассиев одержал 28 побед (21 - нокаутом) и потерпел одно поражение. В активе Руденко 34 победы (20 - нокаутом) при пяти поражениях.