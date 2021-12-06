Дмитрий Бивол проведет три боя в России

Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол и промоутерские компании RCC Boxing Promotions и «Мир бокса» заключили трехсторонний контракт, нацеленный на развитие боксера. По соглашению Дмитрий Бивол проведет в России как минимум три боя.

Решение о заключении соглашения с Дмитрием Биволом принял основатель RCC Boxing Promotions и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Первый поединок состоится уже 11 декабря в Екатеринбурге. Дмитрия Бивола ждет восьмая защита титула чемпиона WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в поединке против Умара Саламова.

Еще два боя Дмитрия Бивола состоятся в течение 2022 года – это будут главные события турниров RCC Boxing Promotions. Точные даты и соперники еще не определены.

«Мы планируем, что Бивол проведет бои в Екатеринбурге и в Челябинске. Это будут громкие события, к которым будет приковано внимание всего мира», – отметил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с RCC Boxing Promotions, и теперь это сотрудничество направлено на развитие карьеры Дмитрия Бивола. Мы верим в его большой потенциал, и семь проведенных защит титула чемпиона мира для боксера с 18 боями на профессиональном ринге говорят сами за себя. Мы уверены, что в следующем году Дмитрия ждут большие бои», – говорит глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.