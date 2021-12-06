Кэти Тейлор: Шарипова – не самое сложное испытание

Ирландская боксерша Кэти Тейлор совершенно спокойно готовится к бою с представительницей Казахстана Фирузой Шариповой, поскольку уверена в своей победе.

Да и чего бояться абсолютной чемпионке мира, у которой 19 побед и 0 поражений? Шарипова же, напротив, уверена в своем превосходстве.

– Настрой на бой – выйти, победить и привезти все пояса в Казахстан. Ринг все покажет, – сказала Тейлор.

Напомним, что поединок пройдет 11 декабря за титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring в легком весе, которыми владеет Тейлор.