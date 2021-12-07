Умар Саламов: Между Смитом и Биволом из десяти раз все десять выберу Бивола

Претендент на титул суперчемпиона WBA в полутяжелом весе, соперник Дмитрия Бивола по главному бою Умар Саламов принял участие в прямом эфире перед большим Вечером бокса RCC Boxing Promotions, который пройдет уже 11 декабря. Умар рассказал, почему взял бой с Дмитрием без раздумий и сколько длился его подготовительный лагерь.

«Екатеринбург — красивый город! Меня отлично приняли, я хорошо себя чувствую. Но главное, конечно, бой. Сейчас все мысли о нем. Настрой боевой, готов драться, я приехал побеждать.

Почему так долго шел до титула чемпиона? Так я и пять лет назад был готов драться за пояс, но предложение поступило только сейчас. Я его сразу принял. И не было никаких 30 секунд! Я как только от менеджера услышал, тут же сказал «да»! За две секунды!

Даже если бы мог сам выбирать, между Биволом и Смитом выбрал бы Бивола. Не потому что легче, это бой за титул чемпиона мира, тут не может быть легче. Просто Дмитрий чемпион мира, при этом побеждал Смита. У Бивола имя больше. А я хочу боксировать только с лучшими! Так что, если бы десять раз предложили выбрать, я бы все десять раз выбрал Дмитрия.

Да, я выхожу андердогом, но с возрастом понял, что так только лучше. Настрой бешеный, сразу огромное желание победить, вопреки ожиданиям.

Я готовлюсь почти ровно четыре месяца, с первого августа. Но изначально, конечно, наработки были под Смита. Пришлось тактические моменты менять, но главное, что я готов ко всем двенадцати раундам физически».

Поединок за титул суперчемпиона WBA в полутяжелом весе возглавит большой Вечер бокса RCC Boxing Promotions, который пройдет 11 декабря в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец». В главном карде также выступят Магомед Курбанов, Патрик Тейшейра и Руслан Камилов.