Дмитрий Бивол: Соглашение с RCC Boxing дает мне гарантии, что я буду стабильно выступать

Суперчемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол дал интервью в прямом эфире перед восьмой защитой своего титула. Уже 11 декабря его ждет главный бой вечера RCC Boxing Promotions против Умара Саламова. В студии Дмитрий рассказал, почему в 2014 году перешел из любителей в профессионалы и как на него влияет присутствие отца в зале на поединках.

«В последние годы у меня было много пауз и не было гарантий от промоутеров на стабильные выступления. А с RCC Boxing у нас такое соглашение, что если вдруг будут интересные предложения из зарубежья, то можно их вместе рассматривать. Так что в случае успеха против Саламова наше соглашение будет действовать еще два боя.

Я считаю, что всегда нужно ставить перед собой максимальные задачи, поэтому цель стать абсолютным чемпионом у меня есть. Не надоело ли защищать свой пояс? А что делать? Я не могу его не защищать, это работа чемпиона. Уж лучше так, чем быть без пояса.

Умар Саламов сейчас заслуживает боя за титул чемпиона мира. Он был претендентом на титул WBO, но обстоятельства сложились так, что дерется со мной за титул WBA. В любом случае Умар достойный соперник и точно заслужил титульный бой. Он высокий, техничный. Но я в любом бою всегда настроен серьезно, опасен любой соперник. Это же бокс!

Я рад, что буду боксировать. Но и выступать дома, в России, конечно же, приятно. Понимаю, что развивать карьеру в США нужно, но побоксировать на родине, радовать местную публику важно. Рад вернуться!

Мой папа бывает почти на каждом бою. Он со мной рядом с первой тренировки, часто в детстве ездил на тренировки, соревнования. Для нас это привычное дело. Конечно, были моменты, когда я ездил со сборной, у отца была работа… Но в профи есть возможность, чтобы он посещал поединки, а меня радует, что он рядом. Сразу спокойнее, увереннее себя чувствую.

Я рад, что перешел в профессиональный бокс в 2014 году. Тогда как раз был расцвет компании «Мир бокса», с которой я подписал контракт. Именно они хорошо так посодействовали тому, чтобы я стал чемпионом мира. А захотел я перейти в профи, потому что дважды победил на чемпионате России, а на Европу и мир так и не попал. Тогда осознал, что карьера любителя короткая, а в профи больше времени и есть перспективы роста. Мне сейчас 30 лет, в профессиональном боксе это самый расцвет, а у любителя уже может быть закат карьеры».

Поединок за титул суперчемпиона WBA в полутяжелом весе возглавит большой Вечер бокса RCC Boxing Promotions, который пройдет 11 декабря в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец». В главном карде также выступят Магомед Курбанов, Патрик Тейшейра и Руслан Камилов.