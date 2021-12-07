Алексей Егоров: Бой за титул чемпиона мира главный в моей карьере, это огромная ответственность

Претендента на титул суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе Алексея Егорова уже 10 декабря ждет бой с обладателем пояса Арсеном Гуламиряном. В прямом эфире Алексей рассказал, как перенес почти два года ожидания поединка и кто приедет поддерживать его в зале.

«Переговоры перед этим боем шли долго. Сначала пандемия смешала все карты, потом была резолюция WBA, это тоже все затормозило… Но я не отпускал чемпиона! Мне хотели дать промежуточный бой, а я стоял на своем.

Это, безусловно, самый главный бой в моей карьере. Мысли перед ним самые хорошие! Я долго ждал, долго договаривались. Теперь все как-то странно, как будто не со мной происходит.

Перегорел ли от ожидания? Нет, ни в коем случае. Я считаю, что на нашем уровне нужно быть профессионалом, не допускать такое, контролировать свое эмоциональном состояние.

С боем за пояс чемпиона мира приходит и большая ответственность. У меня она двойная — ведь это титул, которым владел мой партнер по команде, Денис Лебедев. Он и Александр Поветкин будут в зале, рядом, поддерживать меня. Это важно и приятно. Статус чемпиона нужно завоевать, сделать нашим парням и всем зрителям приятно.

Подготовка тянулась из-за сложностей в переговорах, но итог отличный. В Обнинске прошел сборы, я в хорошей форме. Уже девять месяцев работаю с Иваном Кирпой. Я ездил к Алексею Папину на спарринги, а Поветкина Кирпа готовил к Уайту параллельно. Вот так Иван посмотрел мои спарринги, и как-то сработались. Я сотрудничеством доволен».

Бой Алексея Егорова и Арсена Гуламиряна за пояс суперчемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе станет главным событием Вечера бокса RCC Boxing Promotions 10 декабря. Он пройдет на арене Академии единоборств РМК. А уже на следующий день, 11 декабря, в Екатеринбурге свой пояс в полутяжелом весе будет защищать Дмитрий Бивол.