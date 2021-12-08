Уайлдер признался, что он задумывается о завершении карьеры после поражения от Фьюри

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер признался, что он задумывается о завершении карьеры после своего последнего боя с Тайсоном Фьюри.

«Это смешанные чувства, потому что в конце концов я достиг всех своих целей в этом виде спорта. Я сказал своей дочери, когда ей был год, что я стану чемпионом. Я сделал это. Я многого добился и все уже доказал», - приводит слова Фьюри Daily mail.

На счету Уайлдера 45 боев в профессиональном боксе, 42 из которых он выиграл нокаутом. Одна встреча, которая прошла 1 декабря 2018 года с Тайсоном Фьюри, завершилась вничью. Два других боя с этим соперником он проиграл.

Последний свой поединок он проводил 9 октября 2021 года.