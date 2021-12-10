«Держать разбег!» Валуев прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф турнира.

«Спартак» — молодцы! Чем больше клубов выходит дальше, тем лучше. Выступили за страну — молодцы, всё хорошо. Держать разбег», — сказал Валуев «Чемпионату».

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее стали известны соперники «Спартака» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.