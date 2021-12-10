Бой Егорова и Гуламиряна отменен из-за проблем со здоровьем чемпиона

Бой за титул суперчемпиона мира WBA в тяжелом весе (до 90,7 кг) между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном, который должен был состояться сегодня в Екатеринбурге, отменен из-за проблем со здоровьем у француза.

Сегодня днем команда Гуламиряна приняла решение сняться с боя, о чем уведомила менеджмент Всемирной боксерской ассоциации WBA.

Таким образом, главным событием турнира RCC Boxing Promotions станет бой между уральским боксером Евгением Ляшковым и Арменом Атаевым.

Напомним, что завтра в Екатеринбурге пройдет еще один турнир по боксу, который возглавит бой за титул WBA Super между Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым.