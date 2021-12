«Передайте Усику, что я иду». Тайсон Фьюри обратился к украинскому боксеру (видео)

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира из Украины Александру Усику, который в настоящее время находится в Нью-Йорке.

Британец связался с Усиком по FaceTime, передав украинцу привет.

«Передайте Александру, что я иду», – сказал Фьюри.

Усик ответил, что в настоящий момент не думает о Тайсоне.

Напомним, что 10 октября Тайсон победил американца Деонтея Уайлдера. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Усик победил в Лодоне другого британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

«TELL ALEXANDER I'M COMING!»



The Gypsy King @Tyson_Fury had a message for @Usykaa on FaceTime today 👀 pic.twitter.com/MC793peTZt