Дебютант Кушиташвили нокаутировал Дениса Грачева и стал профессионалом

Георгий Кушиташвили громко ворвался в профессиональный бокс на ринге стадиона «Уралец» в Екатеринбурге. Бой состоялся под эгидой RCC Boxing Promotions.

С самого начала боя Георгий давил и прессовал возрастного Грачева, практически не дав шансов сопернику.

Денис пытался огрызаться, но безуспешно. Каким-то чудом Грачев продержался до 4-го раунда под градом ударов, а несколько раз Кушиташвили пробивал так, что соперник плыл, но опыт и сила воли помогли Денису удержаться. Но когда Грачев в очередной раз прижался к канатам, рефери остановил бой, объявив технический нокаут.

После поединка новоиспеченный профессионал поблагодарил своих родственников, команду, друзей, зрителей, и извинился за все нелицеприятные истории в своей жизни, чем вызвал аплодисменты и благосклонность публики.

Георгий Кушиташвили: «Я знал, что он парень очень крепкий. Но я хотел закончить досрочно. Привыкаю к профессиональному рингу, новые ощущения, перчатки другие. В начале немного начал с любительской школы, потом хотел что-то поменять, как-то посильнее ударить. Хорошо, что получилось досрочно закончить. Я на самом деле хотел еще более опытного и сильного соперника. Просил об этом своего менеджера, хотел топового бойца. Я себя считаю и хорошим боксером, всем составлю конкуренцию. Но решили начать с него. Он очень крепкий парень, егода ударить и уронить, ну это такая сложная задача. Сопернику спасибо за то, что вышел. Дальше моя цель – хочу максимум из своей категории. Хочу собрать все пояса, не буду называть их имена. Всего 4 пояса и хочу все собрать в своем дивизионе. Уверен, что все ребята меня знают».