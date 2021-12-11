Бой Магомеда Курбанова и Патрика Тейшейры за титул WBO International перенесен на 2022 год

Бой между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой за титул WBO International, который должен был стать со-главным событием RCC Boxing Promotions, будет перенесен из-за проблем со здоровьем российского боксера.

Спортсмену стало плохо утром перед поединком в Екатеринбурге, однако окончательное решение сняться с поединка было принято во время тейпирования – температура боксера за два часа до боя держалась на уровне 39 градусов. Команда вместе с врачами, организаторами и промоутерами приняла решение не рисковать здоровьем спортсмена.

«Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой. Он это понимает. С утра ему стало хуже — сейчас 39 градусов. С такой температурой нельзя боксировать. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры», – прокомментировал ситуацию генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.