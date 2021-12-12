Бивол - о победе над Саламовым: Умару удалось удивить меня в ринге

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол дал комментарий после своей победы над соотечественником Умаром Саламовым.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали победу Биволу. Поединок проходил в Екатеринбурге. Бивол одержал свою 19-ю победу. Боксер ни разу не уходил с ринга побежденным. Его соперник теперь имеет два поражения в 26 боях.

«Я рад, что сегодня все так завершилось. Умару удалось удивить меня в ринге, я думал, что вторую половину двенадцатого раунда он подсядет, но какой-то резерв у него был до конца. Думал, перехвачу в двенадцатом, но у него остались силы до конца. Отличный боец», - приводит слова Дмитрия ФБР.