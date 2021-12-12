Усик - о победе Ломаченко над Комми: Брат! Слава Богу за все, с победой!

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил украинца Василия Ломаченко с победой над Ричардом Комми в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке.

«Брат! Слава Богу за все, с победой!» - написал Усик в своем инстаграме.

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Напомним, что поединок продлился 12 раундов. Единогласным решением судей выиграл Ломаченко.

Таким образом, на счету 33-летнего Василия стало 16 побед (11 нокаутом) и два поражения. В активе 34-летнего Комми теперь четыре поражения при 30 победах (27 нокаутом).