Поветкин считает, что Бивол победил Саламова благодаря более высокому классу

Российский боксер Александр Поветкин отреагировал на победу Дмитрия Бивола над Умаром Саламовым в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

«Бивол провел сегодня очень хороший поединок, показал отличный бокс в своем исполнении, у него определенно класс выше. Саламов высокий, длинные руки, не успевал, много пропускал, отсюда и поражение», - приводит слова Поветкина «РБК Спорт».

Напомним, что бой продлился 12 раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали победу Биволу. Поединок проходил в Екатеринбурге. Бивол одержал свою 19-ю победу. Боксер ни разу не уходил с ринга побежденным. Его соперник теперь имеет два поражения в 26 боях.