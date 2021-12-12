«Я красиво побью Фьюри». Усик высказался о возможном бое с британцем

Известный украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о возможном бое с обладателем пояса WBC американцем Тайсоном Фьюри.

«Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся.

Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта», – сказал Усик FightHype.com.

Напомним, что 10 октября Тайсон победил американца Деонтея Уайлдера. Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Усик победил в Лодоне другого британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF.