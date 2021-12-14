«Я надеру ему задницу». Ковалев – о возможном реванше с Альваресом

Экс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO Сергей Ковалев заявил, что он одержит победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

Отметим, что недавно оба боксера перешли в другой вес – первый тяжелый. Вскоре Альварес должен провести поединок с чемпионом данной категории, а именно Илунгой Макабу из Конго.

– Мое возвращение на ринг? Посмотрим в следующем году. Переход Альвареса в первый тяжелый вес? Я надеру ему задницу, – сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу AB Boxing news.

Напомним, что в 2019 году Ковалев уступил Альваресу и утратил свой титул в полутяжелом весе. После этого поединка россиянина еще не выходил на ринг. В своей карьере он принял участие в 39 боях, одержал 34 победы (29 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Один бой с его участием завершился вничью.