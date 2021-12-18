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Бетербиев защитил титулы WBC и IBF, нокаутировав Брауна

Поединок состоялся в Монреале.
18 декабря 2021 08:36

В главном бою чемпион в полутяжелом весе WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев встречался с американцем Маркусом Брауном.

Поединок завершился в девятом раунде после того, как Бетербиев нокаутировал американца.

Бетербиев — непобежденный боксер-профессионал. На его счету 17 побед нокаутами в 17 поединках. Рекорд американца состоит из 24 побед и 2 поражений (16 КО).

Добавим, что во время представления участников боя традиционно прозвучали гимны участвующих боксеров. Так, вместо российского гимна организаторы включили гимн СССР.

источник: «Советский спорт»
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