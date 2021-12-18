Бетербиев после победы над Брауном поблагодарил Кадырова

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев высказался о победе над американцем Маркусом Брауном, выразив благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Дорогие друзья! Мы с вами одержали 17 победу! Она была нелёгкой, но главное - итог! От всей души благодарю моего дорогого брата, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который поддержал не только тёплыми словами, но и молитвами!» - написал Бетербиев в своем инстаграме.

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Напомним, что поединок завершился в девятом раунде после того, как Бетербиев нокаутировал американца. Бетербиев - непобежденный боксер-профессионал.

На его счету 17 побед нокаутами в 17 поединках. Рекорд американца состоит из 24 побед и 2 поражений (16 КО).

Добавим, что во время представления участников боя традиционно прозвучали гимны участвующих боксеров. Так, вместо российского гимна организаторы включили гимн СССР.