Вудли - после поражения от Пола: Прошу, не смотрите на меня такими печальными глазами

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли прокомментировал свое поражение от Джейка Пола в рамках главного события вечера на турнире Showtime Boxing в Тампе.

«Я в полном порядке, я еще не закончился. Прошу, не смотрите на меня такими печальными глазами, не смотрите на меня, покачивая головами», - сказал после боя Тайрон.

Поединок, прошедший по правилам бокса, завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что в первом бое победу раздельным судейским решением одержал также Джейк.