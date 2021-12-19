Проводников победил Багаутинова раздельным решением судей

Руслан Проводников победил раздельным решением судей экс-бойца UFC Али Багаутинова в рамках вечера бокса в Москве.

Отметим, что поединок прошел в пятираундовом формате, в весовой категории до 65 кг.

Таким образом, теперь на счету Проводникова 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.

35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть теперь три боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.