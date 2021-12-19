Экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 37-летний боксер заявил после завершения поединка против бывшего бойца UFC Али Багаутинова. Проводников победил раздельным решением судей в выставочном противостоянии, которое прошло в воскресенье, 19 декабря в Москве.

Для Руслана этот поединок стал первым с 2016 года.

На счету Проводникова 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений.