Бивол может в следующем году провести бой против Альвареса

Чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол в 2022 году может провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

«В начале следующего года решится, будет Дмитрий боксировать в мае против Бетербиева или против Альвареса», - цитирует ТАСС агента россиянина Вадима Корнилова.

Ранее сообщалось, что Бивол и Бетербиев могут провести объединительный бой ближайшей весной.

Напомним, что Дмитрий защитил титул в поединке против соотечественника Умара Саламова. Поединок состоялся в Екатеринбурге и завершился победой Бивола единогласным решением судей.