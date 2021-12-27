Американский боксер Келли был застрелен в своем автомобиле

В США застрелили американского боксера Дэнни Келли.

Как сообщает RT, трагедия произошла 25 декабря в городе Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. 30-летний спортсмен, выступавший в тяжелой весовой категории, находился за рулем внедорожника вместе со своей девушкой и тремя детьми. Рядом с ними остановился другой автомобиль, из которого открыли огонь по боксеру.

Отмечается, что врачи не смогли спасти Келли. При этом семья боксера не пострадала. В данный момент полиция ведет расследование по поводу случившегося.