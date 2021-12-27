Емельяненко рассказал, как Бетербиеву получить международное призвание

Знаменитый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал совет российскому боксеру, чемпиону WBC и IBF Артуру Бетербиеву в продвижении карьеры.

«Бетербиев давно доказал свой высокий уровень как боксера. Мне бы хотелось увидеть его бой с кем-то по-настоящему именитым, с громким именем в мире бокса. Победа над таким боксёром вывела бы его на первые строчки и дала ему международное признание», - приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Бетербиев также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боксу. В профессиональной карьере он провел 17 боев, в которых не потерпел поражений.