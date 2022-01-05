Боец UFC Веттори бросил вызов блогеру-боксеру Джейку Полу

Боец смешанных единоборств UFC итальянец Марвин Веттори бросил вызов на боксерский поединок американцу блогеру-боксеру Джейку Полу, который в декабре победил Тайрона Вудли.

«Привет, Фальшивый Пол, давай устроим спарринг. Я сделаю любую ставку на твое усмотрение. Ты можешь потребовать что угодно, в любое время и в любом месте, но ты не протянешь дольше шести раундов, я тебе это обещаю», - говорится в сообщении Веттори в Twitter.

Напомним, что Пол в декабре 2021 года победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой был завершен в в шестом раунде нокаутом. Ранее блогер победил бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.