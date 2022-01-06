Григорий Дрозд: Получил бы удовольствие от боя с Усиком и победил его

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд рассказал о том, как в 2016 году мог встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком, а также оценил свои шансы в этом противостоянии.

«Получал бы удовольствие. Когда Саша появился и хорошо заявил о себе на профессиональном ринге, мой тренер Сергей Николаевич Васильев сказал: «Гриш, Усик - это серьезный соперник. С ним был бы прекрасный бой». Думаю, мы очень похожи в плане манеры, стиля, философии бокса. Для меня встреча с ним была бы вызовом. Я бы победил его. В 2016 году был в лучшей форме в карьере. Знаю, что предложил бы ему», - приводит слова Дрозда News.ru.

Напомним, в сентябре 2021 года Усик победил Энтони Джошуа. По информации многочисленных СМИ, американец планирует воспользоваться опцией реванша в 2022 году.