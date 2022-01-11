”C пожилыми дяденьками не дерусь”. Губерниев отказался от поединка с Джигурдой

“Голос биатлона” Дмитрий Губерниев не собирается драться с Никитой Джигурдой.
Шоумен вызвал Губерниева на поединок на YouTube-канале Lena Kuka crew.
«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже не молодой... Нужно беречь Никиту. А если говорить серьезно, то с пожилыми дяденьками не дерусь», - приводит слова Губерниева “Спорт-Экспресс”.
Напомним, что Джигурда в рамках боксерских боев, организованных промоушеном “Наше дело”, победил Виталия Милонова и Отара Кушанашвили и проиграл Александру Шпаку.
источник: «Спорт-Экспресс»