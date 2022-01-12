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Фьюри заявил, что Усик выступает под стероидами

Украинец является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.
Фьюри заявил, что Усик выступает под стероидами
12 января 2022 14:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: Инстаграм Александра Усика

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пристыдил британца Энтони Джонсона за то, что тот проиграл украинцу Александру Усику.

«Не могу поверить, что Эй-Джей взял и вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. Ты позволил маленькому стероидному человечку подняться из среднего веса и заняться тобой!», - приводит “Газета.Ru” слова Фьюри, сказанные в видеоролике, опубликованном в твиттере ирландского боксера.

Отметим, что Усик выиграл во всех своих 19 поединках на профессиональном ринге. Следующем боем Александра должен стать реванш Джонсона.

источник: «Газета.Ru»
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