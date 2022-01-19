Российский боксер Абдуллаев сразится с Линаресом в рамках защиты титула WBC Silver

Стал известен новый соперник российского боксера легкого веса Заура Абдуллаева, который в прошлом году завоевал пояс WBC Silver и статус претендента в поединке с черногорцем Деяном Златичанином.
Им станет бывший чемпион мира в трех категориях венесуэлец Хорхе Линаресом, сообщает RT.
Бой пройдет 19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК и будет организован RCC Boxing Promotions.
Добавим, что Абдуллаев в 15 поединках в профессиональном боксе одержал 14 побед и потерпел одно поражение. На счету Линареса 47 успешных боксерских боев при шести неудачах.
источник: «RT на русском»