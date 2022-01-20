Ковалев проведет поединок с китайцем Фаньлуном в промежуточном весе весной 2022 года

Стало известно о том, когда состоится следующий поединок российского боксера Сергея Ковалева.

Как сообщает Boxing Scene, 12 марта этого года 38-летний спортсмен проведет бой с представителем Китая Мэном Фаньлуном в промежуточной весовой категории до 84 кг. В данный момент неизвестно, где именно состоится поединок между боксерами.

Напомним, что в своей карьере Ковалев одержал 34 победы (29 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Один бой с его участием завершился вничью. Что касается Фаньлуна, то на счету 33-летнего китайца 16 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.