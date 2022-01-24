Гассиев возобновил тренировки после перелома руки

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев анонсировал возобновление тренировок после травмы руки.
»Восстановление после травмы проходит хорошо. Наконец-то возвращаюсь к тренировкам!», - написал спортсмен в своем инстаграме.
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Напомним, 25 декабря 2021 года Гассиев должен был драться с представителем Украины Андреем Руденко, однако поединок не состоялся из-за того, что россиянин сломал руку во время спарринга.
В своем последнем бою Гассиев победил немца Михаэля Валлиша летом 2021 года. Всего в активе Мурата 29 боев, в которых он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.