Фьюри оскорбил Джошуа и Усика в своем твиттере

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскитиковал в социальной сети своих потенциальных соперников.

«Я тренируюсь уже восемь недель. Сколько времени мужчине нужно на тренировки? Джошуа — трус. Усик – слабак, а Уайт просто не хочет драться. Если хотите доказать, что я ошибаюсь, сражайтесь. Вы все трусы и бездельники. Уничтожу вас и заставлю сдаться», — написал американец в своем твиттере.

Ранее Фьюри организовал опрос среди своих подписчиков на тему, откажется ли Джошуа от поединка-реванша с Усиком.

В СМИ сообщалось, что британец может отказаться от боя с украинцем, чтобы дать ему возможность провести объединительный поединок с Фьюри.