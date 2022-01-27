Марк Урванов проведет отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира

Отметим, что поединок состоится 19 февраля и станет со-главным событием Вечера бокса под эгидой RCC Boxing Promotions, который пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.

Ожидание боя за титул чемпиона мира для Марка Урванова продолжается. В марте 2020 года он провел бой против Акжола Сулайманбека Уулу и завоевал пояс WBA Gold, который автоматически дал ему право претендовать на чемпионский бой. Из-за пандемии Марк так и не получил заветного шанса, но смог провести две рейтинговые встречи, в которых доминировал над соперниками.

RCC Boxing Promotion

Анхель Родригес станет одним из самых опасных соперников для Марка. Венесуэлец проигрывал лишь раз — на старте карьеры он уступил мексиканцу Карлосу Диасу. Впрочем, локдаун тоже стал для боксера проблемой — за последние три года он провел лишь два поединка, но оба раза нокаутировал своих соперников.

Интриги в поединок добавляет и разница в антропометрических данных боксеров — Родригес выше Урванова на 5 сантиметров, а размах рук составляет огромные для этой весовой категории 183 см.

Отметим, что победитель поединка выйдет на чемпиона WBA Роджера Гутьерреса.