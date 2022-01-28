Виталий Кличко: Если Джошуа откажется от реванша с Усиком, это покажет его слабость

Экс-чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко рассказал о возможном реванше британского боксера Энтони Джошуа с чемпионом мира из Украины Александром Усиком.

«Это зависит от него. Но мое личное мнение таково, что если Джошуа отступит в тот момент, когда боксерская аудитория ожидает реванша и хочет увидеть, как он сразится с Усиком, это покажет его слабость. Джошуа, пожалуйста, не делай этого.

Если Джошуа победит Усика, будет огромный интерес . Это будет самый крупный бой за последние 10 лет», — сказал Кличко в интервью Sky Sports.

Ранее Усик победил в Лодоне британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса по версиям WBA, WBO и IBF.