Промоутер Фьюри выиграл торги на бой с Уайтом

Промоутер британского актера Тайсона Фьюри выиграл торги на организацию боя за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с Диллианом Уайтом.

Как сообщает Boxing Scene, Фрэнк Уоррен предложbk 41,025 миллиона долларов. Его оппонент по тендеру Эдди Хирн предложил на девять миллионов меньше. Отмечается, что данные торги стали самыми крупными в истории бокса.

Напомним, что WBC дал Фьюри срок в месяц для организации поединка с украинцем Александром Усиком. Стороны не смогли договориться о бое. Теперь Фьюри должен провести бой с обязательным претендентом, которым является Уайт.