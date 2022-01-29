Дукаев - о поединке с Дациком: Победа была мне предначертана

Представитель уличных боев STRELKA Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев дал комментарий после своей победы над российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком в главном поединке боксерского турнира «Бойцовсий клуб РЕН ТВ» в Москве.

«Победа была мне предначертана. А так, всем моим близким и тем, кто мне помогал, большое спасибо», - приводит слова Зелимхана РЕН ТВ.

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Дукаева единогласным решением судей. По ходу противостояния с Дацика был снят один балл за использование бойцовских приемов.

Отметим, что разница в весе между соперниками составляла более 30 килограммов.