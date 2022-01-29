Кокляев отреагировал на результат боя Дацика с Зелимханом Пулеметчиком

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился эмоциями от боя между представителем уличных боев STRELKA Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым и российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком в главном поединке боксерского турнира «Бойцовсий клуб РЕН ТВ» в Москве.

«Честно скажу, я уже, как взрослый человек, научился жить с пульсом 60 ударов в минуту, сегодня у меня было ударов 100, особенно когда смотрел бой Дацика с Пулеметчиком», - приводит слова Михаила РЕН ТВ.

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Дукаева единогласным решением судей. По ходу противостояния с Дацика был снят один балл за использование бойцовских приемов.

Отметим, что разница в весе между соперниками составляла более 30 килограммов.