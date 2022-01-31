Майк Тайсон: Парни хотят драться со мной за 100 миллионов евро. Я не думаю, что буду этим заниматься

Бывший чемпион мира по боксу по многим версиям Майк Тайсон признался, что не планирует выходить на ринг ради финансовой выгоды.

«Я не думаю, что когда-либо буду делать такие вещи. Я хотел сделать это в первый раз (против Роя Джонса) просто для удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди перешли на другой уровень и сделали это финансовым вопросом, после чего удовольствие от этого пропало», — цитирует Тайсона ESPN.

На профессиональном уровне Рой Джонс провел 58 боев, в которых 50 раз побеждал и шесть раз проигрывал. Один поединок был признан несостоявшимся.