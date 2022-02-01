Евгений Тищенко вошел в топ-15 рейтинга лучших крузеров WBA

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (9-1) впервые вошел в число сильнейших боксеров WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Сегодня Всемирная боксерская ассоциация опубликовала обновленные рейтинги — российский боксер занимает там 15-ю позицию.
В последнем поединке Тищенко одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул интернационального чемпиона WBC, а за несколько месяцев до этого боксировал в отборочном поединке WBC против Табисо Мчуну, но уступил решением судей. В активе Тищенко девять побед, шесть из которых досрочные.
Отметим, что российский боксер выступает под эгидой организации RCC Boxing Promotions.
источник: «Советский спорт»