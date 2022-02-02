Евгений Тищенко проведет бой за титул чемпиона мира WBA против Рияда Мерхи

Тищенко продолжает погоню за титулами чемпиона мира в профессиональном боксе. Золотой медалист Олимпиады-2016 уже три года активно развивает свою карьеру в профи. До марта прошлого года российский боксер шел без поражений и стал одним из претендентов на титул WBC Silver, но уступил Табисо Мчуну. Этот бой стал новой точкой в развитии боксера — он поменял тренера и подход к подготовке и уже через несколько месяцев разобрал жесткого панчера Дмитрия Кудряшова. Эта победа вернула Тищенко в титульную гонку, и Всемирная боксерская ассоциация предоставила ему новый шанс взойти на вершину.

Рияд Мерхи за свою карьеру успел провести 31 бой, уступил лишь однажды действующему суперчемпиону мира WBA. В свои 29 лет он невероятно амбициозен и опасен для любого соперника. После неудачи с Арсеном Гуламиряном бельгиец вернулся на победную тропу и в июле 2021 года завоевал титул регулярного чемпиона WBA. В поединке против Тищенко его ждет первая защита пояса.