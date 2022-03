Тайсон Фьюри провел дуэль взглядов с воображаемым Уайтом

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поучаствовал в пресс-конференции, посвященной его бою с Диллианом Уайтом. Сам соперник, однако, на мероприятии отсутствовал.

Фьюри не стал отказываться от официального протокола и посмотрел в сторону места, где должен был располагаться его будущий соперник.

Британец Фьюри за свою карьеру провел 32 профессиональных боксерских поединка, в которых 31 раз побеждал и лишь раз бой завершился вничью. В то же время, его соперник, Диллиан Уайт 30 раз выходил на ринг и в 28 случаев побеждал соперников при двух поражениях.

Leave it to @Tyson_Fury to still find a way to do his face-off with absent opponent Dillian Whyte 😅 #FuryWhyte pic.twitter.com/PMZ31IqLvg