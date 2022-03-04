Бой между Ковалевым и китайцем Фаньлуном состоится 14 мая в Лос-Анджелесе

Стало известно о том, когда состоится боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и представителем Китая Мэном Фаньлуном.
Как утверждает Boxing Scene, местом проведением боя станет Лос-Анджелес. Поединок пройдет 14 мая в промежуточной весовой категории до 84 кг.
Напомним, что в своей карьере Ковалев одержал 34 победы (29 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Один бой с его участием завершился вничью. Что касается Фаньлуна, то на счету 34-летнего китайца 16 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.
источник: Boxing Scene