Кличко просит не допускать Бивола до боя с Альваресом

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко просит американские власти не пускать на территорию США российского боксера Дмитрия Бивола.

Действующий чемпион мира по версии WBA должен провести бой с Саулем Альваресом из Мексики.

«Это мера не против отдельно взятого спортсмена, но Украине нужно, чтобы весь мир оказывал давление на Россию. Важно, чтобы этому боксёру запретили проводить бои на территории США», — цитирует Кличко Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что бой мексиканца с россиянином пройдет вне зависимости от того, будут ли на кону пояса. Отмечается, что если на боксеров из РФ наложат санкции, то титулы в поединке Бивол — Канело могут быть не разыграны.