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Эдди Хирн: Бой с Биволом станет самым тяжелым для Альвареса, если не учитывать поединка с Мейвезером

Россиянин защищает титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
14 апреля 2022 18:58
автор: Владислав Корегин

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от поединка между россиянином Дмитрием Биволом и представителем Мексика Саулем «Канело» Альваресом.

Отметим, что бой между спортсменами пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.

– Сперва Канело нужно победить Бивола и лишь затем думать о третьем поединке с Головкиным. Я наблюдал за тренировками россиянина. Впечатлен его движением, работой ног и силой удара. Я считаю, что бой с Биволом станет самым тяжелым для Канело, если не учитывать поединка с Мейвезером, – цитирует Хирна DAZN.

Добавим, что в своей профессиональной карьере Бивол провел 19 поединков, не потерпев ни одного поражения. 31-летний россиянин выступает в полутяжелом весе и является действующим чемпионом WBA в данной категории.

Что касается Альвареса, 31-летний мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На его счету 57 побед, две ничьи и одно поражение.

источник: DAZN
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