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«Я пошел вперед как кабан»: Дацик – о победе над бразильским кикбоксером

Ветеран ММА выиграл бой за 40 секунд.
16 апреля 2022 09:38
автор: Артур Гичунцев

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался после поединка с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари.

Напомним, 42-летний Дацик нокаутировал соперника в первом раунде. Встреча состоялась на турнире промоушена PRAVDA и прошла по правилам бокса.

«Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители. У нас бы он на Ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Если в Питере он пройдется там после 12 – я думаю, там его научат боксировать. Но там он тоже долго не протянет. Там его еще быстрее хлопнут.

Он же назвал меня свиноматкой. Я ему объяснил, что в наших лесах кабан – это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял. Я ему объяснил, кто он такой». – цитирует Дацика Sport24.ru.

Одолев бразильца, Дацик вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары Дмитрий Кудряшов (экс-чемпион мира по боксу) – Вагаб Вагабов (чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе).

источник: Sport24.ru
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