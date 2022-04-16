«Я пошел вперед как кабан»: Дацик – о победе над бразильским кикбоксером

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался после поединка с бразильским кикбоксером Сауло Кавалари.

Напомним, 42-летний Дацик нокаутировал соперника в первом раунде. Встреча состоялась на турнире промоушена PRAVDA и прошла по правилам бокса.

«Что-то в бразильских фавелах какие-то слабые грабители. У нас бы он на Ветеранов долго не проходил по Ленинграду. Если в Питере он пройдется там после 12 – я думаю, там его научат боксировать. Но там он тоже долго не протянет. Там его еще быстрее хлопнут.

Он же назвал меня свиноматкой. Я ему объяснил, что в наших лесах кабан – это самое страшное животное. Он даже на медведя кидается и рвет его. Зря он так меня назвал. Я пошел вперед как кабан. Суть он понял. Я ему объяснил, кто он такой». – цитирует Дацика Sport24.ru.

Одолев бразильца, Дацик вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары Дмитрий Кудряшов (экс-чемпион мира по боксу) – Вагаб Вагабов (чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе).