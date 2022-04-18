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Угас получил перелом глазницы в бою со Спенсом за титулы WBC, WBA Super и IBF

Победу одержал представитель США Спенс.
18 апреля 2022 12:45

Кубинский боксер Йорденис Угас после боя с американцем Эрролом Спенсом сообщил, что получил перелом глазницы.

«У меня перелом. Скоро врачи скажут мне, как будет проходить лечение. Всю ночь я был в больнице и пишу об этом с одним открытым глазом, второй все еще закрыт», - написал Угас в своей соцсети.

Напомним, что поединок завершился в десятом раунде после того, как судья засчитал Угасу технический нокаут. В итоге Спенс защитил титулы WBC и IBF, а также отобрал у Угаса пояс WBA Super.

Таким образом, в активе американца стало 28 побед в 28 поединках. Угас потерпел пятое поражение при 27 победах.

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