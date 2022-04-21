Майкм Тайсон назвал психопатом Хамзата Чимаева

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон обсудил прошедший поединок между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Я знаю этого парня. Он выглядит хорошим парнем, но отчасти он психопат», - сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Отметим, что судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

Добавим, что Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.