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Майкм Тайсон назвал психопатом Хамзата Чимаева

Легендарный боксер поделился мнением о бойце.
21 апреля 2022 14:11

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон обсудил прошедший поединок между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Я знаю этого парня. Он выглядит хорошим парнем, но отчасти он психопат», - сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Отметим, что судьи единогласно отдали победу 27-летнему спортсмену со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

Добавим, что Чимаев выиграл свой 11-й бой в карьере. При этом он не потерпел ни одного поражения. Что касается Бернса, то на счету 35-летнего бразильца 20 побед и пять поражений.

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